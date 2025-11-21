Zvezda "nepobediva" u Beogradu, može li tako i u gostima?

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 21 čas u velelepnoj novoj hali gostuju španskoj Valensiji u meču 12. kola Evrolige.

Crveno-beli u sjajnom rasploženju dočekuju duel sa „slepim miševima“. Ekipa trenera Saše Obradovića sa skorom 8-3 deli prvo mesto na evroligaškoj tabeli sa debitantnom Hapoelom iz Tel Aviva, ali nije to jedini razlog za optmizam u taboru Beograđana. Ono što je oduševilo sve navijače Zvezde jeste činjenica da su svoja mesta u avionu za Valensiju zauzeli Čima Moneke, Džordan Nvora i Devonte Grejem. Sva trojica su se oporavili od povreda i biće u rosteru, što