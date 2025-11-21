Zvezda poklekla posle drame u Valensiji (video)
Sportski žurnal pre 4 minuta
U 13. kolu Evrolige 26. novembra (19.30 časova) Crvena zvezda dočekuje Olimpijakos u "Beogradskoj areni"
VALENSIJA – CRVENA ZVEZDA 76:73 (26:26, 23:13, 11:21, 16:13) Valensija - Dvorana: Roig arena. Sudije: Boris Rižik (Ukrajina), Arturas Šukis (Litvanija), Maksim Buber (Francuska). VALENSIJA: Badio 16, Tejlor 12, Puerto 6, Rojvers 7, Pradilja 5, Lopez-Arestegi, Ki 4, Montero 10, Mur 3, Sako, Tompson 5, Kostelo 8. Trener: Pedro Martinez. CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer 23, Plavšić, Miljenović, Batler 8, Davidovac, Kalinić 7, Dobrić, Motiejunas 7, Nvora 14, Odželej 8,