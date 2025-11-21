Zvezda poklekla posle drame u Valensiji (video)

Sportski žurnal pre 4 minuta
Zvezda poklekla posle drame u Valensiji (video)

U 13. kolu Evrolige 26. novembra (19.30 časova) Crvena zvezda dočekuje Olimpijakos u "Beogradskoj areni"

VALENSIJA – CRVENA ZVEZDA 76:73 (26:26, 23:13, 11:21, 16:13) Valensija - Dvorana: Roig arena. Sudije: Boris Rižik (Ukrajina), Arturas Šukis (Litvanija), Maksim Buber (Francuska). VALENSIJA: Badio 16, Tejlor 12, Puerto 6, Rojvers 7, Pradilja 5, Lopez-Arestegi, Ki 4, Montero 10, Mur 3, Sako, Tompson 5, Kostelo 8. Trener: Pedro Martinez. CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer 23, Plavšić, Miljenović, Batler 8, Davidovac, Kalinić 7, Dobrić, Motiejunas 7, Nvora 14, Odželej 8,
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

VIDEO Navijači Partizana postrojili košarkaše posle Fenerbahčea

VIDEO Navijači Partizana postrojili košarkaše posle Fenerbahčea

Nova pre 4 minuta
Problemi Partizana sve veći posle novog poraza u Evroligi - Fenerbahče slavio u "Areni"

Problemi Partizana sve veći posle novog poraza u Evroligi - Fenerbahče slavio u "Areni"

RTS pre 9 minuta
Crvena zvezda nemoćna u Valensiji: Protraćen napad za pobedu

Crvena zvezda nemoćna u Valensiji: Protraćen napad za pobedu

Euronews pre 4 minuta
Evroliga na Nova.rs: Olimpijakos posle drame srušio Pariz, Baskonija iznenadila Bajern

Evroliga na Nova.rs: Olimpijakos posle drame srušio Pariz, Baskonija iznenadila Bajern

Nova pre 9 minuta
Zvezda ispustila veliku šansu, Valensija slavila posle drame

Zvezda ispustila veliku šansu, Valensija slavila posle drame

Sport klub pre 9 minuta
Zvezda pala posle drame u Valensiji: Košmarna noć Monekea ostavila srpski tim bez velike pobede

Zvezda pala posle drame u Valensiji: Košmarna noć Monekea ostavila srpski tim bez velike pobede

Kurir pre 9 minuta
Partizan osetio moć prvaka Evrope: Crno-bele ponovo skupo koštao očajan početak utakmice, Fenerbahče slavio u Areni!

Partizan osetio moć prvaka Evrope: Crno-bele ponovo skupo koštao očajan početak utakmice, Fenerbahče slavio u Areni!

Kurir pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaUkrajinaBeogradska ArenaValensijaLitvanijaEvroligaDOSOlimpijakosSaša ObradovićFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Zvezda poražena u „igri nerava“ u Španiji

Zvezda poražena u „igri nerava“ u Španiji

Danas pre 4 minuta
Srbija i zvanično ostala bez bronzane medalje sa Olimpijskih igara

Srbija i zvanično ostala bez bronzane medalje sa Olimpijskih igara

Danas pre 24 minuta
Fenerbahče prejak za crno-bele: Novi poraz Partizana u Evroligi

Fenerbahče prejak za crno-bele: Novi poraz Partizana u Evroligi

Danas pre 29 minuta
Boris Beker o Novakovom osvajanju Vimbldona: „Robijaši su udarali po vratima, po zidovima…“

Boris Beker o Novakovom osvajanju Vimbldona: „Robijaši su udarali po vratima, po zidovima…“

Danas pre 59 minuta
Gradonačelnik Aleksandar Šapić novi trener Novog Beograda

Gradonačelnik Aleksandar Šapić novi trener Novog Beograda

Danas pre 2 sata