Vojvodina potonula u Surdulici! /video

Trećeplasirani tim na tabeli fudbalske Superlige Srbije, ekipa Vojvodine, posle svega 35 minuta igre u 16. kolu prvenstva gubila je čak 3:0 od Radnika u Surdulici, a zatim je samo uspela da smanji rezultat i doživi poraz od 3:1.

Zaista neverovatan rezultat ako se u obzir uzme činjenica da je Vojvodina bila na trećem metu tabele sa 30 poena, dok je Radnik bio sedmoplasirani sa čak 13 manje. Ipak, da favoriti gotovo ne postoje u poslednje vreme na superligaškim terenima, potvrdili su momci iz Surdulice. Golove su postigli za praktično pola sata, prvi u petom, drugi u 20. i treći u 35. minutu. Očekivalo se veoma uzbudljivo drugo poluvreme i reakcija trenera Vojvodine Miroslava Tanjge, ali