Najveća sila Evrope reagovala na Trampov plan: "u principu podržavamo"

NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.

Portparol vlade rekao je da Berlin "u principu podržava napore SAD", dodajući da Nemačka "pozdravlja i deli posvećenost suverenitetu Ukrajine i spremnost da joj se pruže čvrste bezbednosne garancije", prenosi Tanjug. Očekuje se da će evropski lideri održati hitne razgovore sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim o američko-ruskim mirovnim planovima. "Blumberg" izveštava da se očekuje da će se brojni evropski lideri - uključujući Kira