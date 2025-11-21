Najveća sila Evrope reagovala na Trampov plan: "u principu podržavamo"

Večernje novosti pre 55 minuta
Najveća sila Evrope reagovala na Trampov plan: "u principu podržavamo"

NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.

Foto: Profimedia Portparol vlade rekao je da Berlin "u principu podržava napore SAD", dodajući da Nemačka "pozdravlja i deli posvećenost suverenitetu Ukrajine i spremnost da joj se pruže čvrste bezbednosne garancije", prenosi Tanjug. Očekuje se da će evropski lideri održati hitne razgovore sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim o američko-ruskim mirovnim planovima. "Blumberg" izveštava da se očekuje da će se brojni evropski lideri - uključujući Kira
