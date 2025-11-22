Milojević pred "paklen" raspored: "Samo mi igramo na tri fronta - navijači da pomognu"

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević izneo je očekivanja za meč sa Javorom od kojeg za crveno-bele kreće ubitačan ritam utakmica.

Zvezda će u narednih mesec dana odigrati čak devet utakmica. Milojević se prvo osvrnuo na Ivanjičane. "Javor je disciplinovana ekipa, vidi se pečat trenera Radovana Ćurčića, sigurno jedan od najiskusnijih trenera, u vrhu srpskog fudbala, takmičar. Dosta zavisi i od toga za koje će se igrače opredeliti, njihova snaga je u kolektivu". Trener Zvezde je dodao da neće imati sve igrače na raspolaganju, usled "nekih problema", ali će biti jasnije na koga će moći da račuan