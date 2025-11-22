Jedna osoba poginula, tri povređene: Detalji stravične nesreće kod Petrovca: Sudarili se kamion i dva automobila

Blic pre 2 sata
Jedna osoba poginula, tri povređene: Detalji stravične nesreće kod Petrovca: Sudarili se kamion i dva automobila

Dežurna tužiteljka rukovodi uviđajem na licu mesta U nesreći su učestvovali kamion i dva putnička vozila Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila na magistralnom putu Budva-Bar, u mestu Pržno.

Do nesreće je došlo u 19.27 sati, svega 100 metara od skretanja za Petrovac. Sudarili su se kamion i dva putnička vozila. Na lice mesta stigla je dežurna tužiteljka koja rukovodi uviđajem. Istraga je u toku kako bi se utvrdile tačne okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Budvanska policija sprovodi uviđaj. Pozvani su i pripadnici budvanske Službe i spasavanja. (Pobjeda)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Sudarili se kamion i dva vozila: Saobraćajna nesreća u Pržnu: Jedna osoba teško povređena, tri lakše!

Sudarili se kamion i dva vozila: Saobraćajna nesreća u Pržnu: Jedna osoba teško povređena, tri lakše!

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Budva

Hronika, najnovije vesti »

Jedna osoba poginula, tri povređene: Detalji stravične nesreće kod Petrovca: Sudarili se kamion i dva automobila

Jedna osoba poginula, tri povređene: Detalji stravične nesreće kod Petrovca: Sudarili se kamion i dva automobila

Blic pre 2 sata
"Pažnja, Zvicer je opasan i možda naoružan": Vođa kavačkog klana jedan od najtraženijih begunaca u Evropi, niko ne zna gde se…

"Pažnja, Zvicer je opasan i možda naoružan": Vođa kavačkog klana jedan od najtraženijih begunaca u Evropi, niko ne zna gde se krije (foto)

Blic pre 2 sata
Drama na pančevačkom mostu: Devojka (22) skočila u Dunav

Drama na pančevačkom mostu: Devojka (22) skočila u Dunav

Blic pre 3 sata
Sudarili se kamion i dva vozila: Saobraćajna nesreća u Pržnu: Jedna osoba teško povređena, tri lakše!

Sudarili se kamion i dva vozila: Saobraćajna nesreća u Pržnu: Jedna osoba teško povređena, tri lakše!

Blic pre 2 sata
Ženu našli bez svesti: Užas u Obrenovcu: Sva u modricama, sumnja se da je pretučena

Ženu našli bez svesti: Užas u Obrenovcu: Sva u modricama, sumnja se da je pretučena

Blic pre 4 sati