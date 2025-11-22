Jedna osoba poginula, tri povređene: Detalji stravične nesreće kod Petrovca: Sudarili se kamion i dva automobila

Dežurna tužiteljka rukovodi uviđajem na licu mesta U nesreći su učestvovali kamion i dva putnička vozila Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila na magistralnom putu Budva-Bar, u mestu Pržno.

Do nesreće je došlo u 19.27 sati, svega 100 metara od skretanja za Petrovac. Sudarili su se kamion i dva putnička vozila. Na lice mesta stigla je dežurna tužiteljka koja rukovodi uviđajem. Istraga je u toku kako bi se utvrdile tačne okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Budvanska policija sprovodi uviđaj. Pozvani su i pripadnici budvanske Službe i spasavanja. (Pobjeda)