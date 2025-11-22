Ovog vikenda ovo morate da imate u svom vozilu: Kazne idu i do 800.000 dinara!

Savetuju se vozači da koriste zimsku opremu i lance prilikom putovanja Putnički saobraćaj prema zimskim turističkim centrima je prohodan bez snega Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije". Takođe, za vikend se očekuje veoma hladno vreme, ali i sneg, i zato kod u svom vozilu morate da imate zimsku opremu i