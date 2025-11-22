(Video) Eksplozije u Los anđelesu: Ogroman požar u luci, proglašena vanredna situacija!

Blic pre 46 minuta
Više od 100 vatrogasaca angažovano je na gašenju požara bez povreda i žrtava Požar je prijavljen u 18.38 lokalnog vremena sa eksplozijom oko 20.00 časova U luci Los Anđelesa danas je proglašena vanredna situacija zbog velikog požara na teretnom brodu u kojem su bile uskladištene opasne materije, saopštile su lokalne vlasti.

Požar na električnoj instalaciji prijavljen je u 18.38 po lokalnom vremenu ispod palube kontejnerskog broda "1 Henri Hadson" dužine 330 metara, a nešto pre 20.00 časova čula se i eksplozija, saopštila je vatrogasna služba Los Anđelesa. Na gašenju požara je bilo angažovano više od 100 vatrogasaca, ali prema tvrdnjama lokalnih zvaničnika nije bilo žrtava ni povređenih. Opasne materije su bile uskladištene u nekoliko teretnih kontejnera koje je zahvatio požar, a svi
