Zelenski odabrao delegaciju za pregovore: Kijev ide na konsultacije sa SAD, objavili jedan detalj pa obrisali objavu

Sekretar Rustem Umerov istaknuo je značaj američke strane i njenu spremnost za razgovore Za šefa delegacije imenovan je Andrij Jermak, šef predsedničkog kabineta Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, Rustem Umerov, izjavio je danas da će Ukrajina u Švajcarskoj održati konsultacije sa Sjedinjenim Američkim Državama o mogućim parametrima budućeg mirovnog sporazuma u vezi sa ruskim napadima. - Počinjemo konsultacije između visokih zvaničnika