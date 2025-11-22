Evropa traži više vremena nakon što je postavila rok za postizanje dogovora sa Ukrajinom

Evropski lideri pokušavaju da obezbede više vremena za Ukrajinu kako bi pripremili novi okvir za primirje sa Rusijom, nakon što je američka administracija pod vođstvom Donalda Trumpa postavila rok od nedelju dana za dogovor o uslovima koje su Kijev i zapadni saveznici odbacili, kao neprihvatljivo popuštanje Moskvi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, kao i lideri Francuske, Nemačke i drugih evropskih država, pokušavaju da utvrde koliko je čvrst američki zahtev da Ukrajina do narednog četvrtka prihvati plan od 28 tačaka, koji je ove nedelje procureo u javnost. Nemački kancelar Friedrich Merz razgovarao je sa Trumpom i saglasio se da će se pregovori u narednim danima nastaviti na nivou savetnika za nacionalnu bezbednost. To uključuje i Marca Rubia, koji obavlja tu