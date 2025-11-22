(Evroliga – tabela) Partizan tone sve više, Zvezda propustila šansu da bude na vrhu

Danas pre 22 minuta  |  M. L.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde odigrali su svoje mečeve 12. kola Evrolige i oba beogradska tima doživela su poraze.

Partizan je posle poraza 99:87 u Beogradu od Fenerbahčea i imaju skor 4/8 i sada su na 18. mestu Evrolige. Iza Partizana su samo Makabi i Asvel sa po tri trijumfa, a isti skor kao crno-beli ima Baskonija, koja je na 17. mestu. Kada je o Crvenoj zvezdi reč, izabranici Saše Obradovića poraženi su posle drame u Valensiji 76:73. Tako, Zvezda je sada na skoru od 8/4, a isti skor imaju i Olimpijakos i Panatinaikos, dok je usamljen na prvoj poziciji Hapoel sa devet
Danas pre 1 sat
KošarkaCrvena ZvezdaPartizanValensijaPanatinaikosEvroligaOlimpijakosMakabiSaša Obradović

