„Stručne“ falange SNS pokušavaju da ozakone otimačinu Generalštaba i ostalog kulturnog dobra

Danas pre 5 sati  |  Radmila Radosavljević
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo održanoj juče, 20. novembra, poslanici vladajuće većine usvojili su Predlog za donošenje „autentičnog“ tumačenja odredbe člana 9.

Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske., iliti lex specialisa, koji su za hitnu otimačinu Generalštaba izglasali 7. novembra. Ali, očigledno su se „preigrali“, jer osim što ovaj lex specialis predstavlja opasan presedan u zakonodavstvu koji, da smo pravna država nikada ne bi mogao da bude ni na javnoj raspravi, a kamoli da se usvoji, sada se
Republički geodetski zavod: Službe katastra postupaju isključivo u skladu sa važećim zakonima, ne odlučuju o ukidanju zaštite objekata Generalštaba

Danas pre 6 sati
SNS

Arheološki radovi i firme iz podzemlja

Radar pre 32 minuta
Švajcarska NVO ponovo optužila Nestle da dodaje šećer u hranu za bebe

Danas pre 37 minuta
Radnici "Zare" iz sedam evropskih zemalja najavili štrajk na crni petak

Blic pre 4 sati
„Stručne“ falange SNS pokušavaju da ozakone otimačinu Generalštaba i ostalog kulturnog dobra

Danas pre 5 sati
Vučić: U nedelju ili ponedeljak zvanične informacije o pregovorima za NIS

Danas pre 6 sati