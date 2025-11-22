Tenzije između predstavnika Samoopredelenja i Srpske liste na sednici CIK-a Kosova

Danas pre 4 sati  |  Beta
Tenzije između predstavnika Samoopredelenja i Srpske liste na sednici CIK-a Kosova

Sednica Centralne izborne komisije (CIK) Kosova danas je protekla i u tenzijama između članova CIK-a iz Samopredeljenja i Srpske liste.

Član CIK-a iz Samoopredeljenja Sami Kurteši rekao da će glasati protiv potvrđivanja izbora gradonačelnika iz redova Srpske liste. Potom je član CIK-a iz Demokratske partije Kosova Iljir Gaši optužio Kurtešija da time vodi predizbornu kampanju za parlamentarne izbore. Kurteši je odgovorio Gašiju da je Srpske lista „teroristička organizacija“, ali ne mogu (Samopredeljenje) da se suprotstavim Vrhovnom sudu i Izbornom panelu za žalbe kada oni“, kako je kazao
