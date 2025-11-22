Vučić: U nedelju ili ponedeljak zvanične informacije o pregovorima za NIS

Danas pre 9 sati  |  FoNet, Beta
Vučić: U nedelju ili ponedeljak zvanične informacije o pregovorima za NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će se u nedelju zvanično obratiti i poslati svoju formalnu izjavu američkoj kancelariji OFAK o Naftnoj industriji Srbiji (NIS), dodajući da su u toku razgovori oko preuzimanja ruskog vlasništva sa više kompanija i da, iako je zabrinut, veruje da će sve biti u redu.

Verujem da će stvari biti u redu, jer iako su dobili pisma od više kompanija koje pregovaraju o prenosu vlasništva i upućeni su u gotovo sve, nisam nisam siguran da su se oko cene dogovorili, a nadam se da hoće, rekao je Vučić za TV Informer. On je najavio da će se u nedelju zvanično obratiti i uputiti OFAK-u svoju formalnu izjavu da će biti ispunjeni svi uslovi, da nam daju vreme i licencu da se ne prekine rad rafinerije. Imamo rezerve, i da rafinerija prestane da
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vučić: Ponudiću SAD svoju formalnu izjavu za NIS, siguran sam da će nam dati licencu

Vučić: Ponudiću SAD svoju formalnu izjavu za NIS, siguran sam da će nam dati licencu

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: Ponudiću SAD svoju formalnu izjavu za NIS, siguran sam da će nam dati licencu

Vučić: Ponudiću SAD svoju formalnu izjavu za NIS, siguran sam da će nam dati licencu

Telegraf pre 1 sat
Arheološki radovi i firme iz podzemlja

Arheološki radovi i firme iz podzemlja

Radar pre 3 sata
Švajcarska NVO ponovo optužila Nestle da dodaje šećer u hranu za bebe

Švajcarska NVO ponovo optužila Nestle da dodaje šećer u hranu za bebe

Danas pre 3 sata
Radnici "Zare" iz sedam evropskih zemalja najavili štrajk na crni petak

Radnici "Zare" iz sedam evropskih zemalja najavili štrajk na crni petak

Blic pre 7 sati
„Stručne“ falange SNS pokušavaju da ozakone otimačinu Generalštaba i ostalog kulturnog dobra

„Stručne“ falange SNS pokušavaju da ozakone otimačinu Generalštaba i ostalog kulturnog dobra

Danas pre 8 sati