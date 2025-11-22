Vučić: U nedelju ili ponedeljak zvanične informacije o pregovorima za NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će se u nedelju zvanično obratiti i poslati svoju formalnu izjavu američkoj kancelariji OFAK o Naftnoj industriji Srbiji (NIS), dodajući da su u toku razgovori oko preuzimanja ruskog vlasništva sa više kompanija i da, iako je zabrinut, veruje da će sve biti u redu.

Verujem da će stvari biti u redu, jer iako su dobili pisma od više kompanija koje pregovaraju o prenosu vlasništva i upućeni su u gotovo sve, nisam nisam siguran da su se oko cene dogovorili, a nadam se da hoće, rekao je Vučić za TV Informer. On je najavio da će se u nedelju zvanično obratiti i uputiti OFAK-u svoju formalnu izjavu da će biti ispunjeni svi uslovi, da nam daju vreme i licencu da se ne prekine rad rafinerije. Imamo rezerve, i da rafinerija prestane da