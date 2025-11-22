Drvlje i kamenje po Nikoli Kaliniću: Haos posle poraza Crvene zvezde od Valensije!

Kurir pre 35 minuta
Drvlje i kamenje po Nikoli Kaliniću: Haos posle poraza Crvene zvezde od Valensije!

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Valensije u 12. kolu Evrolige rezultatom 76:73, a bivši srpski trener Vlade Đurović osvrnuo se na neuspeh Zvezde u Španiji.

Đurović je u studiju "TV Arena sport" posle utakmice, osuo drvlje i kamenje po Nikoli Kaliniću, jednom od lidera Zvezde: - Rekao sam ako bude jedna pobeda, da će biti jako dobro. Svi su rekli kako bre? Čekaj polako, ovi su mnogo jaki koji dolaze, ja sam rekao da su oni favoriti, kao da sam pogodio. Nisam očekivao da će Zvezda imati ovakvu šansu. Ne može Zvezda da igra sjajno kada Moneke igra onako kako igra, kada Nvora nije na nivou, kada Jago baš ništa ne pomogne.
