Gužve u saobraćaju u Beogradu Magla se spustila na grad, putevi klizavi, kiša ne prestaje da pada, izbegavajte ove deonice (foto)

Kurir pre 1 sat
Gužve u saobraćaju u Beogradu Magla se spustila na grad, putevi klizavi, kiša ne prestaje da pada, izbegavajte ove deonice…

Pored vremena ovakvog kakvo je, hladno, sa snegom i kišom, bilo je za očekivati da dođe do kolapsa u saobraćaju.

Dodatni problem je stvorilo i zatvaranje ulica na Novom Beogradu zbog sutrašnjeg maratona. Standardno je na mostovima "krkljanac". Gazela je prepuna vozila koja se kreću u smeru ka gradu. Situacija je nešto bolja na Brankovom mostu, gde je malo više vozila u smeru ka centru. Na Pančevačkom mostu gužva je veća u smeru ka Borči. Na Autokomandi se u talasima stvara gužva. Sutra se održava polumaraton, ali pripreme su počele već danas.
