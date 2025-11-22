Ako ste propustili: Ovako su poraženi Partizan i Zvezda VIDEO

Nova pre 34 minuta  |  Autor: Andrej Jakovljević
Ako ste propustili: Ovako su poraženi Partizan i Zvezda VIDEO
Ukoliko ste propustili sva dešavanja iz Evrolige prethodne noći, ovo je prilika da na jednom mestu pogledate sva dešavanja iz elitnog takmičenja. Konkretno, nas najviše zanimaju porazi Partizana i Crvene zvezde, koji se baš i nisu proslavili u 12. kolu. Partizan je u Beogradu izgubio od Fenerbahčea sa 89:77, dok je Zvezda poražena u Valensiji sa 76:73. Pogledajte i kako u nastavku teksta: A, evo i ostalih duela koji su odigrani u petak.
