Ako ste propustili: Ovako su poraženi Partizan i Zvezda VIDEO

Ukoliko ste propustili sva dešavanja iz Evrolige prethodne noći, ovo je prilika da na jednom mestu pogledate sva dešavanja iz elitnog takmičenja. Konkretno, nas najviše zanimaju porazi Partizana i Crvene zvezde, koji se baš i nisu proslavili u 12. kolu. Partizan je u Beogradu izgubio od Fenerbahčea sa 89:77, dok je Zvezda poražena u Valensiji sa 76:73. Pogledajte i kako u nastavku teksta: A, evo i ostalih duela koji su odigrani u petak.