Aerodrom u Ajndhovenu na jugu Holandije zatvoren nakon što su primećeni dronovi

Holandska vojska upotrebila oružje protiv dronova iznad vazduhoplovne baze u Volkelu

Vazdušni saobraćaj, civilni i vojni, na aerodromu u Ajndhovenu na jugu Holandije obustavljen je večeras nakon što je primećeno više dronova, saopštio je holandski ministar odbrane Ruben Brekelmans. On je naveo u objavi na platfomri X da je oprema za borbu protiv dronova spremna za dejstvo, kao i da je istraga o tom slučaju u toku. Holandsko ministarstvo odbrane saopštilo je ranije danas da je holandska vojska upotrebila oružje protiv dronova koji su uočeni iznad
