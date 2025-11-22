Nastavak lova na „Nobela“

Priča o Međunarodnim snagama stabilizacije samo je ilustracija šire slike, one u kojoj je život ili smrt pet miliona Palestinaca Gaze i Zapadne obale tek ishod interesne utakmice

Nekoliko sati pre nego što je ovaj članak poslat u štampu, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je američku rezoluciju o Gazi, važan korak Trampovog mirovnog plana (koji tvorcu, tragično, nije doneo „Nobela“). Svet se pre toga pomalo pitao da li će Rusija ili Kina rešiti da Vašingtonu zalepe veto, ali su se – suštinski nezainteresovani za budućnost Gaze – zadovoljili uzdržanošću. No ništa se ne bi promenilo ni da je taj papir završio u nekoj korpi, jer