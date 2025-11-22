Dušan Miletić silan u Železniku, Kluž dobio triler

Košarkaši Kluža pobedili su FMP u Železniku sa 104:98.

Posle osam rundi, Kluž ima skor 5-2, a FMP 3-4. Centralna figura meča bio je Duša Miletić koji je postigao 28 poena, uključujući dva penala za 98:98, odnosno trojku za presudnih 101:98... Pored Dušana Miletića, značajan doprinos na putu ka pobedi Kluža dali su Mičel Krik sa 20 i Abreu Guzman sa 17 poena. Kod ekipe iz Železnika, Filip Barna je postigao 24, Dušan Radosavljević 19, Lazar Stefanovć 16, Filip Rebrača 11 poena. Čitavim tokom meča vodila se velika borba,