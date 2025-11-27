Furiozna poslednja četvrtina Zvezde: Olimpijakos je srušen u Areni

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su ekipu Olimpijakosa u 13. kolu Evrolige rezultatom 91:80 (21:15, 16:23, 22:27, 32:15).

Zvezda je odlično startovala utakmicu Motiejunas je pogodio trojku već u prvom napadu. Nastavili su u istom ritmu crveno-beli vođeni sjajnim ambijentom u dvorani i nakon četiri minuta igre poveli sa 10:5. Do kraja četvrtine je tim sa Malog Kalemegdana bio dobar u napadu i čvrst u odbrani i sa šest poena razlike 21:16 je vodio nakon prvog dela igre. Furiozno su krenuli gosti u nastavku i već nakon dva minuta igre su preokrenuli rezultat predvođeni raspoloženim