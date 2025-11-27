FOTO Bivši golman Zvezde iz prvih redova gledao rušenje Olimpijakosa, prešao više od 3.000 kilometara

Nova pre 51 minuta  |  Autor: Oliver Mijušković
FOTO Bivši golman Zvezde iz prvih redova gledao rušenje Olimpijakosa, prešao više od 3.000 kilometara

Košarkaši Crvene zvezde imali su posebnu podršku na meču u Beogradskoj areni, gde je savladan Olimpijakos sa 91:80 u 13. kolu Evrolige.

U prvim redovima tribina našao se Milan Borjan, bivši golman Zvezde, koji je bodrio košarkaše voljenog kluba i prisustvovao rušenju jedne od najboljih ekipa u Evropi. Borjan je pre manje od nedelju dana igrao utakmicu za Al Rijad u ligi Saudijske Arabije, poražen je od Al Itihada sa 2:1, a onda je prešao više od 3.000 kilometara (vazdušnom linijom), stigao u Srbiju i otišao da gleda crveno-beli spektakl. U Saudijskoj Arabiji je trenutno pauza u prvenstvu, ona traje
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

"Publika je odlučila meč": Vezenkov objasnio razloge poraza Olimpijakosa od Crvene zvezde

"Publika je odlučila meč": Vezenkov objasnio razloge poraza Olimpijakosa od Crvene zvezde

Večernje novosti pre 1 sat
Motiejunas nakon Olimpijakosa: „U Beogradu igramo 6 na 5!“

Motiejunas nakon Olimpijakosa: „U Beogradu igramo 6 na 5!“

Hot sport pre 2 sata
Timska pobeda Zvezde - navijači zadovoljni Grejemom

Timska pobeda Zvezde - navijači zadovoljni Grejemom

B92 pre 2 sata
Saša Vezenkov o ostavci Željka Obradovića: „Rezultat je najbitniji – iznenadila me je ostavka!“

Saša Vezenkov o ostavci Željka Obradovića: „Rezultat je najbitniji – iznenadila me je ostavka!“

Hot sport pre 4 sati
Saša Obradović o Željku i odlasku iz Partizana: Žao mi je što mu se to dogodilo, ali...

Saša Obradović o Željku i odlasku iz Partizana: Žao mi je što mu se to dogodilo, ali...

Hello pre 4 sati
Saša Vezenkov nakon Zvezde: „Publika ih je nosila – tu se sve promenilo!“

Saša Vezenkov nakon Zvezde: „Publika ih je nosila – tu se sve promenilo!“

Hot sport pre 4 sati
Grejem: "O ovome sam sanjao otkako sam potpisao"

Grejem: "O ovome sam sanjao otkako sam potpisao"

Sportske.net pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBeogradska ArenaEvroligaRijadOlimpijakosMilan Borjan

Sport, najnovije vesti »

Dok se čeka Željkovo ''DA'', Trinkijeri sinoć rekao ''NE'' Partizanu?

Dok se čeka Željkovo ''DA'', Trinkijeri sinoć rekao ''NE'' Partizanu?

Sportske.net pre 1 minut
Bitka za evropsko proleće na Marakani: Zvezda dočekuje Steauu u ključnom duelu Lige Evrope

Bitka za evropsko proleće na Marakani: Zvezda dočekuje Steauu u ključnom duelu Lige Evrope

Hot sport pre 21 minuta
Može da promeni ceo tim, neverovatni uslovi za Obradovića: Ovo je ponuda koju će Željko teško odbiti!

Može da promeni ceo tim, neverovatni uslovi za Obradovića: Ovo je ponuda koju će Željko teško odbiti!

Hot sport pre 1 minut
Nebojša Čović progovorio o eventualnom odlasku Obradovića: Ja sam ga pre 30 godina imenovao za trenera, zavisi od igračkog…

Nebojša Čović progovorio o eventualnom odlasku Obradovića: Ja sam ga pre 30 godina imenovao za trenera, zavisi od igračkog potencijala!

Hot sport pre 1 minut
Ovo je ponuda Partizana za Željka Obradovića

Ovo je ponuda Partizana za Željka Obradovića

Vesti online pre 1 minut