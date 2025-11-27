FOTO Bivši golman Zvezde iz prvih redova gledao rušenje Olimpijakosa, prešao više od 3.000 kilometara

Košarkaši Crvene zvezde imali su posebnu podršku na meču u Beogradskoj areni, gde je savladan Olimpijakos sa 91:80 u 13. kolu Evrolige.

U prvim redovima tribina našao se Milan Borjan, bivši golman Zvezde, koji je bodrio košarkaše voljenog kluba i prisustvovao rušenju jedne od najboljih ekipa u Evropi. Borjan je pre manje od nedelju dana igrao utakmicu za Al Rijad u ligi Saudijske Arabije, poražen je od Al Itihada sa 2:1, a onda je prešao više od 3.000 kilometara (vazdušnom linijom), stigao u Srbiju i otišao da gleda crveno-beli spektakl. U Saudijskoj Arabiji je trenutno pauza u prvenstvu, ona traje