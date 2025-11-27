Grejem: "O ovome sam sanjao otkako sam potpisao"

Košarkaš Crvene zvezde Devonte Grejem odigrao je fenomenalnu utakmicu u pobedi protiv Olimpijakosa.

Vrhunski doprinos u svom evroligaškom debiju. Tokom četvrtog kvartala je bio čovek koji je povukao tim. Meč je završio sa devet poena, četiri skoka i četiri asistencije. I još uvek nije potpuno spreman. Moraće da se poradi na njegovom fizičkom stanju, što je priznao i sam, a to je rekao i Saša Obradović. "Osećaj je neverovatan. Vratiti se sa saigračima i boriti. Najlepše od svega je što smo pobedili. Sanjao sam o ovako nečemu otkako sam potpisao. Bilo je