Blistava Jokićeva noć u Teksasu, Nikola naplatio Šengunu dug iz Rige, čudesni Rajakovićev Toronto

Sportske.net pre 58 minuta  |  Sportske.net
Blistava Jokićeva noć u Teksasu, Nikola naplatio Šengunu dug iz Rige, čudesni Rajakovićev Toronto

Košarkaši Denver Nagetsa stigli su noćas do druge uzastopne pobede u NBA ligi pošto su zahvaljujući još jednoj izvanrednoj partiji Nikole Jokića uzeli meru ekipi Hjuston Roketsa i slavili rezultatom 112:109.

Najbolji košarkaš planete i noćas je pokazao zašto je svetska klasa pošto je za nešto više od 39 minuta na terenu postigao 34 poena uz 10 uhvaćenih lopti i devet asistencija i malo mu je nedostajalo da zabeleži četvrti uzastopni tripl-dabl ovog meseca. Mada su se tokom ovogodišnjem Evrobasketa u Rigi mogla čuti poređenja između Jokića i Alperena Šenguna uz sve slobodnija mišljenja da bi turski košarkaš mogao da nadmaši Somborca, noćašnji duel je još jednom pokazao
