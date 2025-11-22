Zvezda ovo mora da dobije: Naredni rival crveno-belih u Ligi Evrope doživeo novu sramotu

Naredni rival, možda i presudan u borbi Crvene zvezde za narednu fazu Lige Evrope biće rumunski FCSB, a ekipa iz Bukurešta ponovo je doživela veliki neuspeh u prvenstvu.

FCSB je u veoma lošoj formi u rumunskom prvenstvu. Nalaze se tek na desetom mestu od 14 ekipa, a ovog vikenda igrali su protiv Petrolula, ekipe koja je bila poslednja na tabeli uoči ovog susreta. FSCB nije pobedio! Rezultat utakmice bio je skromnih 1:1. Rumunski prvak ne zna za sebe od početka sezone, tako je bilo i ovog puta. Poveo je domaćin u 11. minutu golom Stojana, međutim, to nije bilo dovoljno za pobedu. U drugom poluvremenu je Salceanu izjednačio rezultat