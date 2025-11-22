Prenos, Partizan - železničar: Crno-beli sa novim trenerom napadaju Pančevce

PARTIZAN je vezao dve prvenstvene pobede, a seriju će pokušati da nastavi protiv pančevačkog Železničara. Utakmicu 16. kola Superlige Srbije koja se igra u Humskoj možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: FK Partizan Uoči meča: Partizan (4-1-4-1): M. Milošević - Roganović, Dragojević, Simić, Abdulmalik - Karabeljov - Sek, Ugršić, Vukotić, Trifunović - J. Milošević. Železničar (4-1-4-1): Popović - Jusif, Zečević, Milikić, Đuričić - Pirgić - Kuljanin, Knežević, Grgić, Džasper - Karikari. Crno-beli su tokom pauze zbog reprezentattivnih obaveza dobili novog trenera, pa će tako ove subote na klupi "parnog valjka" debitovati doskorašnji strateg Teleoptika Nenad