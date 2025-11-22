Prenos, Partizan - železničar: Crno-beli sa novim trenerom napadaju Pančevce

Večernje novosti pre 22 minuta
Prenos, Partizan - železničar: Crno-beli sa novim trenerom napadaju Pančevce

PARTIZAN je vezao dve prvenstvene pobede, a seriju će pokušati da nastavi protiv pančevačkog Železničara. Utakmicu 16. kola Superlige Srbije koja se igra u Humskoj možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: FK Partizan Uoči meča: Partizan (4-1-4-1): M. Milošević - Roganović, Dragojević, Simić, Abdulmalik - Karabeljov - Sek, Ugršić, Vukotić, Trifunović - J. Milošević. Železničar (4-1-4-1): Popović - Jusif, Zečević, Milikić, Đuričić - Pirgić - Kuljanin, Knežević, Grgić, Džasper - Karikari. Crno-beli su tokom pauze zbog reprezentattivnih obaveza dobili novog trenera, pa će tako ove subote na klupi "parnog valjka" debitovati doskorašnji strateg Teleoptika Nenad
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Gaćinović: Meč u Kragujevcu najteži do kraja polusezone

Gaćinović: Meč u Kragujevcu najteži do kraja polusezone

Radio sto plus pre 33 minuta
Gaćinović hvali Kragujevčane, ali ih se ne plaši: ''Kad se samo setim sa kakvim su rosterom oni otišli na Zlatibor, a sa…

Gaćinović hvali Kragujevčane, ali ih se ne plaši: ''Kad se samo setim sa kakvim su rosterom oni otišli na Zlatibor, a sa kakvim smo otišli mi...''

Sportske.net pre 57 minuta
Stojaković je možda stvarno čudotvorac, deset minuta dovoljno za prednost: Trifunović se napokon upisao u strelce kada je…

Stojaković je možda stvarno čudotvorac, deset minuta dovoljno za prednost: Trifunović se napokon upisao u strelce kada je važno!

Hot sport pre 12 minuta
Gaćinović upozorava pred radnički: Meč u Kragujevcu najteži do kraja polusezone

Gaćinović upozorava pred radnički: Meč u Kragujevcu najteži do kraja polusezone

Kurir pre 8 minuta
Gaćinović: Meč u Kragujevcu najteži do kraja polusezone

Gaćinović: Meč u Kragujevcu najteži do kraja polusezone

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Fudbaleri Radničkog na „Čika Dači“ protiv Novog Pazara

Fudbaleri Radničkog na „Čika Dači“ protiv Novog Pazara

RTK pre 1 sat
Novi početak kragujevačkog Radničkog, Puzigaća dobio veliko pojačanje u stručnom štabu: ''Mnogo će nam pomoći''

Novi početak kragujevačkog Radničkog, Puzigaća dobio veliko pojačanje u stručnom štabu: ''Mnogo će nam pomoći''

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanNovi PazarJavorSuperligaFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Šestica Bajerna u pobedi protiv Frajburga

(VIDEO) Šestica Bajerna u pobedi protiv Frajburga

Danas pre 53 minuta
(VIDEO) Premijer liga: Potop Liverpula na „Enfildu“, Kristal Palas bolji od Vulverhemptona

(VIDEO) Premijer liga: Potop Liverpula na „Enfildu“, Kristal Palas bolji od Vulverhemptona

Danas pre 28 minuta
Mitar Palikuća obezbedio Srbiji prvu medalju na stonoteniskom prvenstvu Evrope, izgubio u borbi za finale

Mitar Palikuća obezbedio Srbiji prvu medalju na stonoteniskom prvenstvu Evrope, izgubio u borbi za finale

RTV pre 58 minuta
(VIDEO) Miroslav Berić nakon novog poraza Partizana u Evroligi: Sami smo sebe pobedili u dve utakmice

(VIDEO) Miroslav Berić nakon novog poraza Partizana u Evroligi: Sami smo sebe pobedili u dve utakmice

Danas pre 57 minuta
Gaćinović: Meč u Kragujevcu najteži do kraja polusezone

Gaćinović: Meč u Kragujevcu najteži do kraja polusezone

Radio sto plus pre 33 minuta