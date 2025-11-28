Zvezda sa igračem manje pobedila FCSB u Ligi Evropa

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na stadionu „Rajko Mitić“ rumunsku ekipu FCSB (bivša Steaua) sa 1:0, u utakmici petog kola ligaške faze Lige Evropa.

Pobednički gol za Zvezdu postigao je Bruno Duarte u 50. minutu. Jubilej Milojevića na klupi Zvezde Pre početka utakmice sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela uručio je treneru crveno-belih Vladanu Milojeviću dres sa brojem 300, kao poklon za nedavni jubilej na klupi šampiona Srbije. Zvezda je na početku meča imala inicijativu, a prvi udarac ka golu uputio je Marko Arnautović u petom minutu, ali je bio izblokiran. Prvu pravu priliku crveno-beli su imali tri