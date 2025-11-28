Elšnik komentarisao crveni karton za Učenu: "Bio je narandžasti, nije uvek isti kriterijum..."

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras u Beogradu rumunsku ekipu FCSB rezultatom 1:0 (0:0) u utakmici petog kola Lige Evrope.

Posle meča, Timi Maks Elšnik je stao pred novinare i izneo svoje utiske meča: - Prvo, lakše je da je gotova utakmica. Dosta teško je, ne znam koliko, 70 minuta sa igračem manje. Baš mnogo potrošili. Ali na kraju mi je bilo drago da osvojimo tih tri boda koji su nam jako-jako bitni za naš cilj, za naš plan da prođemo dalje. I jeste, malo smo opet sami sebi napravili probleme sa tim crvenim kartonom. Nekako ne znamo nešto da uradimo kako treba. Malo lakše, malo