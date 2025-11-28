"Uskoro se vraćam na naslovne strane, ne brinite" Zanimljiva konferencija Milojevića: Sudija nije znao da mi kaže...

Fudbaleri Crvene zvezde su u Beogradu, u petom kolu Lige Evrope, pobedili rumunski FCSB, bivšu Steauu, sa 1:0 (0:0) i sa sedam bodova nalaze se na 22. mestu. "Utakmica je bila teška, pogotovo sa činjenicom da smo igrali sa igračem manje.

Naročito kada igrate evropske utakmice protiv kvalitetnog protivnika. Nismo očekivali da ćemo imati taj problem, mislim da smo ga dobro rešili. Igrači zaslužuju sve pohvale, kao i moj stručni štab. Mislim da smo dobro pripremili utakmicu. Imamo dosta kadrovskih problema. Igrači igraju na pozicijama na kojima nisu igrali. Trijumf karaktera, igrača koji nisu odustajali. Imali smo dosta šansi, mogli smo da damo još koji gol", rekao je Milojević i naglasio da nije