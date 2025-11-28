Elšnik o crvenom: "Više je za narandžasti karton" VIDEO

B92 pre 46 minuta
Elšnik o crvenom: "Više je za narandžasti karton" VIDEO

Timi Maks Elšnik posle pobede nad ekipom FCSB osvrnuo se na situaciju kod crvenog kartona za Tebua Učenu.

"Olakšanje, gotova je utakmica, dosta je teško, 70 minuta sa igračem manje , baš samo se potrošili. Na kraju nije bilo za džabe, jer smo osvojili tri boda koja nam jako znače za naš cilj, za naš plan da prođemo dalje. Jeste malo smo opet sami sebi napravili probleme sa crvenim kartonom, sami sebi zakomplikujemo situaciju, sada smo u nekom dobrom momentu", rekao je Elšnik. Da li ste pogledali crveni karton. "Nisam, onako narandžasti karton, zavisi od sudije i koji
