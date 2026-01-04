Penjaroja: Bili smo dobri u napadu, ali smo u odbrani morali da budemo čvršći

Košarkaši Partizana pobedili u Čačku 106:91

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je posle pobede protiv Borca da je njegova ekipa dobro odigrala u napadu i dodao da su "crno-beli" morali da budu čvršći u odbrani. Košarkaši Partizana pobedili su u Čačku ekipu Borca rezultatom 106:91 u 13. kolu grupe A ABA lige. „Dobro smo igrali u napadu. Nisam zadovoljan igrom u odbrani, morali smo mnogo čvršće i pametnije tu moramo da napredujemo. Borac je veoma agresivan tim, dobili su mnoge situacije jedan na