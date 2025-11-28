(VIDEO) Željko Obradović sleteo u Beograd, jedva prošao kroz masu navijača Partizana

Danas pre 2 sata  |  A. Pavlović
(VIDEO) Željko Obradović sleteo u Beograd, jedva prošao kroz masu navijača Partizana

Trener Partizana Željko Obradović sleteo je na beogradski aerodrom „Nikola Tesla“, a tamo su ga dočekali brojni navijači beogradskog kluba.

Njegov let iz Atine za Beograd bio je najpraćeniji je na svetu, a on se po dolasku nije obraćao javnosti. Kroz masu oduševljenih navijača prošao je u pratnji obezbeđenja. Pratili su ga povici „O Željko ostani“ i „Uzmi Željko evro titulu“ Podsetimo, Željko Obradović je u sredu podneo ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana, a klub se praktično oprostio od trofejnog stručnjaka. Nedugo zatim je pak usledila hitna sednica Izvršnog i Upravnog odbora Partizana na
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Nikola Rokvić se oglasio povodom dočeka Željka Obradovića na aerodromu! Napisao 3 reči koje odzvanjaju

Nikola Rokvić se oglasio povodom dočeka Željka Obradovića na aerodromu! Napisao 3 reči koje odzvanjaju

Telegraf pre 2 sata
Kapiten Partizana se javno obratio Željku Obradoviću

Kapiten Partizana se javno obratio Željku Obradoviću

Danas pre 7 sati
KK Partizan i Željko Obradović: Doček navijača na aerodromu i molba da ostane

KK Partizan i Željko Obradović: Doček navijača na aerodromu i molba da ostane

Danas pre 8 sati
Ludnica: Let Željka Obradovića iz Atine u Beograd najpraćeniji na svetu

Ludnica: Let Željka Obradovića iz Atine u Beograd najpraćeniji na svetu

Danas pre 9 sati
Legenda Crvene zvezde na dočeku Željku Obradoviću (FOTO)

Legenda Crvene zvezde na dočeku Željku Obradoviću (FOTO)

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanŽeljko ObradovićNikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromTeslaAtina

Sport, najnovije vesti »

Vladan Milojević nakon nove pobede Crvene zvezde u Evropi: Ne znam više šta su crveni kartoni, šta penali

Vladan Milojević nakon nove pobede Crvene zvezde u Evropi: Ne znam više šta su crveni kartoni, šta penali

Danas pre 2 sata
Elšnik o crvenom: "Više je za narandžasti karton" VIDEO

Elšnik o crvenom: "Više je za narandžasti karton" VIDEO

B92 pre 2 sata
Milenković strelac u pobedi Notingem Foresta protiv Malmea u Ligi Evrope

Milenković strelac u pobedi Notingem Foresta protiv Malmea u Ligi Evrope

Politika pre 1 sat
(VIDEO) Željko Obradović sleteo u Beograd, jedva prošao kroz masu navijača Partizana

(VIDEO) Željko Obradović sleteo u Beograd, jedva prošao kroz masu navijača Partizana

Danas pre 2 sata
(FOTO) Novak Đoković na odmoru stigao do mesta na kojem ga niko nije očekivao

(FOTO) Novak Đoković na odmoru stigao do mesta na kojem ga niko nije očekivao

Danas pre 2 sata