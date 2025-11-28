(VIDEO) Željko Obradović sleteo u Beograd, jedva prošao kroz masu navijača Partizana

Trener Partizana Željko Obradović sleteo je na beogradski aerodrom „Nikola Tesla“, a tamo su ga dočekali brojni navijači beogradskog kluba.

Njegov let iz Atine za Beograd bio je najpraćeniji je na svetu, a on se po dolasku nije obraćao javnosti. Kroz masu oduševljenih navijača prošao je u pratnji obezbeđenja. Pratili su ga povici „O Željko ostani“ i „Uzmi Željko evro titulu“ Podsetimo, Željko Obradović je u sredu podneo ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana, a klub se praktično oprostio od trofejnog stručnjaka. Nedugo zatim je pak usledila hitna sednica Izvršnog i Upravnog odbora Partizana na