Radovanje Radovana posle Zvezde: "Ovako je bilo i pre 23 godine"

Trener Javora Radovan Ćurčić bio je ponosan na svoj tim posle najveće pobede ove sezone - protiv šampiona Zvezde.

Ivanjičani su potukli crveno-bele rezultatom 1:0 golom Ognjena Krsmanovića u 85. minutu. Do tada izdržali su silu ataka gostiju koje je u očaj bacao golman domaćih Nikola Vasiljević - uz strelca gola daleko najzaslužniji za senzacionalan rezultat. Ćurčić je nakon meča sabrao utiske... "Pobediti Zvezdu je veliki uspeh. Da bi se pobedila Zvezda treba imati i malo sreće, treba imati i raspoloženog golmana kakvog smo mi imali danas. Čekali smo neku svoju situaciju,