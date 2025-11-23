Fon der Lajen: Evropska unija mora imati centralnu ulogu u obezbeđivanju mira u Ukrajini

Beta pre 38 minuta

Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen saopštila je danas da EU mora imati "centralnu ulogu" u obezbeđivanju mira u Ukrajini, i da je to jedan od glavnih elemenata za "pravedan i trajan mir i suverenitet Ukrajine".

Delegacija Ukrajine, evropski bezbednosni zvaničnici i delegacija SAD, koju predvodi državni sekretar Marko Rubio, danas razgovaraju u Ženevi o američkom predlogu za okončanje rata u Ukrajini, koji je nedavno procureo u javnost.

U saopštenju objavljenom na veb sajtu EK, fon der Lajen je navela da održiv mirovni plan, osim što zaustavlja rat, ne sme da "poseje seme budućeg sukoba".

{Related:234759}

Dodala je da se "granice ne mogu menjati silom", i odbacila ograničenje ljudstva u vojsci Ukrajine, što je jedna od tačaka procurelog mirovnog plana.

"Ne mogu postojati ograničenja ukrajinskih oružanih snaga koja bi zemlju učinila ranjivom na buduće napade i time potkopala evropsku bezbednost", navodi se u saopštenju.

Fon der Lajen je navela da "Ukrajina mora imati slobodu i suvereno pravo da bira svoju sudbinu", i da je ona izabrala "evropsku sudbinu", i dodala da će EU nastaviti da radi sa Ukrajinom, koalicijom zemalja koje podržavaju Ukrajinu i sa SAD na postizanju "stvarnog napretka ka miru".

Ona je navela da "ključni element" mirovnog sporazuma mora biti i "povratak svakog ukrajinskog deteta koje je otela Rusija".

(Beta, 23.11.2025)