Fon der Lajen: Evropska unija mora imati centralnu ulogu u obezbeđivanju mira u Ukrajini

Beta pre 38 minuta

Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen saopštila je danas da EU mora imati "centralnu ulogu" u obezbeđivanju mira u Ukrajini, i da je to jedan od glavnih elemenata za "pravedan i trajan mir i suverenitet Ukrajine".

Delegacija Ukrajine, evropski bezbednosni zvaničnici i delegacija SAD, koju predvodi državni sekretar Marko Rubio, danas razgovaraju u Ženevi o američkom predlogu za okončanje rata u Ukrajini, koji je nedavno procureo u javnost.

U saopštenju objavljenom na veb sajtu EK, fon der Lajen je navela da održiv mirovni plan, osim što zaustavlja rat, ne sme da "poseje seme budućeg sukoba".

Dodala je da se "granice ne mogu menjati silom", i odbacila ograničenje ljudstva u vojsci Ukrajine, što je jedna od tačaka procurelog mirovnog plana.

"Ne mogu postojati ograničenja ukrajinskih oružanih snaga koja bi zemlju učinila ranjivom na buduće napade i time potkopala evropsku bezbednost", navodi se u saopštenju.

Fon der Lajen je navela da "Ukrajina mora imati slobodu i suvereno pravo da bira svoju sudbinu", i da je ona izabrala "evropsku sudbinu", i dodala da će EU nastaviti da radi sa Ukrajinom, koalicijom zemalja koje podržavaju Ukrajinu i sa SAD na postizanju "stvarnog napretka ka miru".

Ona je navela da "ključni element" mirovnog sporazuma mora biti i "povratak svakog ukrajinskog deteta koje je otela Rusija".

(Beta, 23.11.2025)

