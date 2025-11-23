Hezbolah potvrdio smrt svog vojnog komandanta u izraelskom napadu

Beta pre 1 sat

Libanski pokret Hezbolah je večeras potvrdio smrt svog vojnog komandanta Hajtama Alija Tabatabaija (56) u današnjem najavljenom napadu Izraela iz vazduha na južno predgrađe Bejruta gde je poginulo još nekoliko ljudi.

Hezbolah je naveo da je "veliki vođa" Tabatabai ubijen "izraelskom agresijom" na predgrađe, uporište Hezbolaha, ali nije naveo njegovu funkciju.

Izrael ga je nazvao "teroristom", "načelnikom štaba" i "najvišim komandantom" Hezbolaha, opisavši ga kao "ključnog operativca i veterana" tog proiranskog pokreta, važnog u Libanu.

To je najviši zvaničnik Hezbolaha koga je Izrael ubio od završetka rata s Hezbolahom pre skoro godinu dana.

Hajtam Ali Tabatabaj bio je na američkoj listi osoba povezanih s terorizmom i po Vašingtonu bio je šef operacija Hezbolaha u Siriji i Jemenu pre nego što je unapređen posle jednogodišnjeg sukoba s Izraelom tokom kojeg je izraelske vojske desetkovala tu proiransku grupu, a prekida vatre je postignut u novembru 2024. godine.

(Beta, 23.11.2025)