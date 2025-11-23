Na dan izbora u RS duge kolone vozila iz Srbije na graničnom prelazu Trbušnica – Šepak

Beta pre 35 minuta

Na graničnom prelazu Trbušnica - Šepak danas su neuobičajeno duge kolone vozila, koja iz Srbije ulaze u Bosnu i Hercegovinu (BiH), na dan kada se u Republici Srpskoj (RS) održavaju prevremeni izbori za predsednika ovog entiteta, objavili su sarajevski mediji.

Gužve su zabeležene u popodnevnim satima uprkos, kako se ocenjuje, teškim vremenskim uslovima i otežanom kretanju u saobraćaju.

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović ranije danas je upozorio da će hiljade pristalica Srpske napredne stranke (SNS) iz Srbije preći granicu BiH kako bi glasali za Sinišu Karana, kandidata Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), na čijem čelu je Milorad Dodik.

Karanov glavni protivkandidat je opozicionar Branko Blanuša, koji dolazi iz Srpske demokratske stranke (SDS).

Podseća se da je MUP RS-a jutros saopštio da će mesta za izdavanje ličnih dokumenata raditi od 7.00 do 19.00 časova.

U RS danas se održavaju prevremeni izbori za entitetskog predsednika, koje je raspisala Centralna izborna komisija BiH (CIK) nakon što je prethodno oduzela mandat dotadašnjem predsedniku ovog entiteta Miloradu Dodiku, po osnovu pravosnažne presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije.

(Beta, 23.11.2025)