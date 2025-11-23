Novi Sad: Sutra počinje proces protiv 12 studenata i aktivista STAV-a i PSG-a

Beta pre 50 minuta

U novosadskom sudu sutra počinje sudski proces protiv 12 studenata i aktivista organizacije Studenti protiv autoritarne vlasti (STAV) i opozicionog Pokreta slobodnih građana (PSG).

Suđenje počinje u 9.30 sati.

Zborovi građana Novog Sada pozvali su na skup podrške "Niko nije sam" ispred zgrade suda u 9 sati.

"Ovo je poruka svima nama: ćuti ili ćeš biti sledeći", naveli su u pozivu.

Aktivisti PSG i STAV uhapšeni su uoči velikog studentskog i građanskog protesta 15. marta koji je održan u Beogradu pod optužbom za navodno rušenje ustavnog poretka. Oni su u zatvorskom, pa kućnom pritvoru, proveli više od sedam meseci.

Reč je o studentu Lazaru Diniću, aktivistima Davoru Stefanoviću, Mladenu Cvijetiću, Srđanu Đuriću, Mariji Vasić i Ladu Jovoviću.

Dok su bili u zatvorskom pritvoru, aktivista Davor Stefanović je pretučen, dok je profesorka Marija Vasić štrajkovala glađu i žeđu.

Pored ovih šestoro aktivista, još šestoro aktivista STAV-a je takođe okrivljeno za navodni pokušaj rušenja ustavnog poretka.

Oni su se u trenutku hapšenja aktivista nalazili u inostranstvu, gde se nalaze i danas.

To su Mila Pajić, Branislav Đorđević, Doroteja Antić, Jovan Dražić, Anja Pitulić i Dejan Bagarić.

Njima će se suditi u odsustvu.

Povod za optužnicu bio je prisluškivani razgovor o studentskom protestu 15. marta, koji su u javnost plasirali prorežimski mediji.

Branioci aktivista su u više navrata u medijima ukazivali na pravne propuste u ovom slučaju.

Prema njihovim rečima, jedini dokazni materijal u ovom postupku – prisluškivani razgovor - nije pribavljen zakonski, a u krivičnoj prijavi koju je MUP podneo protiv njih ne navodi se šta je sporno u onome što je rečeno u tom razgovoru, već šta su aktivisti mislili.

Branioci su ocenili da je reč o klasičnom političkom procesu protiv neistomišljenika režima.

(Beta, 23.11.2025)