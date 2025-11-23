SNSD proglasio pobedu Karana, svog kandidata za predsednika Republike Srpske

Beta pre 26 minuta

Portparol vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Radovan Kovačević izjavio je da je kandidat te stranke Siniša Karan osvojio oko 8.500 glasova više od svog protivkandidata iz Srpske demokratske stranke (SDS) Branka Blanuše.

"Na 95,61 odsto obrađenih biračkih mjesta Karan ima 208.988 glasova, a Blanuša 200.558", naveo je Kovačević.

On je proglasio pobedu SNSD-a, najavivši da će u 22.00 časova lider SNSD-a Milorad Dodik izaći i zvanično proglasiti pobedu Siniše Karana za predsednika RS.

Rekao je da nisu zadovoljni izbornim rezultatima i da su imali problema u svom biračkom telu.

Visoki funkcioner Srpske demokratske stranke (SDS) Darko Babalj pozvao je predsedničkog kandidata te opozicione stranke Branka Blanušu da izađe i on proglasi pobedu, aludirajući da je SNSD ponovo "pokrao" izbore u Doboju i Zvorniku, kao i u prethodnim izbornim ciklusima.

Iz Centralne izborne komisije BiH (CIK) saopštili su da je na izbore izašlo 443.472 birača ili 35,78 odsto građana s pravom glasa.

(Beta, 23.11.2025)

