Braća na tavanu pronašli jedan od prvih stripova o Supermenu: Prodali ga za vrtoglavu sumu

Prodaja je organizovana od strane teksaške aukcijske kuće Heritidž okšens Majka braće čuvala je kolekciju stripova tokom perioda Drugog svetskog rata Tokom čišćenja tavana u američkoj saveznoj državi Kalifornija tri brata su otkrila nešto što im je promenilo život - pronašli su jedan od prvih stripova o Supermenu ikada odštampanih.

Originalno izdanje iz juna 1939. godine, koje prati avanture ''Čoveka od čelika'', bilo je u izuzetno očuvanom stanju. On je postao najskuplji strip ikada prodat, dostigavši cenu od 9,12 miliona dolara na aukciji. Teksaška aukcijska kuća Heritidž okšens, koja je organizovala prodaju u četvrtak, nazvala je ovaj primerak "vrhuncem kolekcionarstva stripova". Braća su 2024. tokom Božića pronašla šest stripova, uključujući Superman #1, na tavanu, ispod gomile novina, u