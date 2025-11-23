"Uverenje da će se to pitanje uskoro rešiti": Vučić se sastao sa američkim kongresmenima na Andrićevom vencu: Jedna od tema bile i sankcije NIS-u

Aleksandar Vučić sastao se sa kongresmenima iz SAD-a Sastanak se održava u Generalnom sekretarijatu predsednika Republike u Beogradu Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa kongresmenima iz Sjedinjenih Američkih Država, predstavnicima država Ohajo i Nju Džersi, Majklom Tarnerom i Donaldom Norkrosom.

Sastanak je održan u Generalnom sekretarijatu predsednika Republike na Andrićevom vencu u Beogradu. - Sa kongresmenima SAD Majklom Tarnerom i Donaldom Norkrosom. o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i svim aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. U sadržajnom i otvorenom razgovoru, izrazili smo spremnost da dodatno jačamo veze i sveukupnu saradnju između Srbije i Sjedinjenih Američkih država, kao i da nastavimo dijalog po svim pitanjima od obostranog