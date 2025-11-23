Ovacije na premijeri filma „Mačji krik“: Posveta velikom filmskom autoru Goranu Paskaljeviću

U okviru Glavnog programa 31. Festvala autorskog filma, u Dvorani Kulturnog Centra večeras je premijerno prikazana socijalna drama „Mačji krik“, u režiji Sanje Živković, koja je pred domaću publiku stigla posle velikog uspeha na festivalima u Vankuveru, Torontu, Sofiji, Los Anđelesu, San Hozeu, Briselu, Sarajevu … Pred početak projekcije prepunom gledalištu obratio se reditelj Srdan Golubović, predsednik Saveta i selektor FAF, koji je istakao da ćemo videti jedan