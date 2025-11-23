Tramp tvrdi da predlog za Ukrajinu nije konačan

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da mirovni plan koji je predstavljen Ukrajini nije njegova konačna ponuda za okončanje rata sa Rusijom, ali nije elaborirao šta bi to moglo da znači. „Ne, nije moja konačna ponuda, želeli bismo da postignemo mir i to je trebalo davno da se dogodi“, rekao je Tramp novinarima, prenosi CNN.

Rat u Ukrajini nikada nije trebalo da se dogodi, a da sam ja bio predsednik nikada se ne bi ni dogodio. Pokušavamo da ga okončamo i na ovaj ili onaj način to moramo da uradimo, dodao je. Na pitanje šta će se desiti ako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ne prihvati plan do roka u četvrtak, Tramp je odgovorio: „Onda može da nastavi da se bori svim srcem“