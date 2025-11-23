Vijetnam: Za nedelju dana poplava poginulo više od 90 ljudi

U Vijetnamu je u najnovijim poplavama za nedelju dana poginulo najmanje 90 ljudi, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine te zemlje u novom bilansu.

Više od 60 poginulih od 16. novembra pronađeno je u planinskoj provinciji Dak Lak u centralnom delu zemlje, gde su bujične kiše poplavile desetine hiljada kuća. U južnim i centralnim delovima Vijetnama kiša neprestano pada od kraja oktobra, čime je veliki broj turističkih destinacija, istorijskih lokaliteta i domova pod vodom. U priobalnom gradu Nja Trang na jugu zemlje poplavljena su čitava naselja, a klizišta su pogodila i planine Da Lata, popularnu turističku