Vijetnam: Za nedelju dana poplava poginulo više od 90 ljudi

Danas pre 2 sata  |  Beta - AFP
Vijetnam: Za nedelju dana poplava poginulo više od 90 ljudi

U Vijetnamu je u najnovijim poplavama za nedelju dana poginulo najmanje 90 ljudi, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine te zemlje u novom bilansu.

Više od 60 poginulih od 16. novembra pronađeno je u planinskoj provinciji Dak Lak u centralnom delu zemlje, gde su bujične kiše poplavile desetine hiljada kuća. U južnim i centralnim delovima Vijetnama kiša neprestano pada od kraja oktobra, čime je veliki broj turističkih destinacija, istorijskih lokaliteta i domova pod vodom. U priobalnom gradu Nja Trang na jugu zemlje poplavljena su čitava naselja, a klizišta su pogodila i planine Da Lata, popularnu turističku
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vijetnam pogođen razornim poplavama: Poginulo najmanje 90 ljudi, ekonomski gubici 300 miliona evra

Vijetnam pogođen razornim poplavama: Poginulo najmanje 90 ljudi, ekonomski gubici 300 miliona evra

Serbian News Media pre 1 sat
Kiše pokrenule klizišta u Vijetnamu, poginulo najmanje 90 ljudi

Kiše pokrenule klizišta u Vijetnamu, poginulo najmanje 90 ljudi

RTV pre 2 sata
Za nedelju dana poplava u Vijetnamu poginulo više od 90 ljudi, šteta oko 300 miliona evra

Za nedelju dana poplava u Vijetnamu poginulo više od 90 ljudi, šteta oko 300 miliona evra

N1 Info pre 1 sat
Kiše pokrenule klizišta u Vijetnamu, poginulo najmanje 90 ljudi

Kiše pokrenule klizišta u Vijetnamu, poginulo najmanje 90 ljudi

Euronews pre 1 sat
Katastrofalne poplave u Vijetnamu: Najmanje 90 mrtvih za nedelju dana

Katastrofalne poplave u Vijetnamu: Najmanje 90 mrtvih za nedelju dana

Nova pre 1 sat
Strašne poplave ne prestaju: Crni bilans raste VIDEO

Strašne poplave ne prestaju: Crni bilans raste VIDEO

B92 pre 2 sata
Vijetnam: poginulo najmanje 90 ljudi zbog poplava i klizišta

Vijetnam: poginulo najmanje 90 ljudi zbog poplava i klizišta

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vijetnampoplave

Svet, najnovije vesti »

Joveva: Kosovo ima izazove na evropskom putu, ali prepreke nisu nerešive Novo

Joveva: Kosovo ima izazove na evropskom putu, ali prepreke nisu nerešive Novo

REUC pre 0 minuta
Sutra počinje proces protiv 12 studenata i aktivista STAV-a i PSG-a

Sutra počinje proces protiv 12 studenata i aktivista STAV-a i PSG-a

NIN pre 20 minuta
Počinje suđenje aktivistima PSG-a i STAV-a

Počinje suđenje aktivistima PSG-a i STAV-a

Vreme pre 30 minuta
Suđenje protiv 12 studenata i aktivista STAV-a i PSG-a počinje sutra u novosadskom sudu

Suđenje protiv 12 studenata i aktivista STAV-a i PSG-a počinje sutra u novosadskom sudu

Nova pre 45 minuta
Rubio stigao u Ženevu: Počinju razgovori o Trampovom planu za kraj rata u Ukrajini

Rubio stigao u Ženevu: Počinju razgovori o Trampovom planu za kraj rata u Ukrajini

Nova pre 15 minuta