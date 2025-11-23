Katastrofa Meklarena u Las Vegasu: Lanso Noris i Oskar Pjastri diskvalifikovani posle trke zbog neispravnosti bolida

Vozači Meklarena Lando Noris i Oskar Pjastri diskvalifikovani su posle trke za Veliku nagradu Las Vagasa u šampionatu Formule 1 nakon što je utvrđeno da njihovi bolidi nisu u skladu sa tehničkim propisima.

Kako se navodi u saopštenju Formule 1, tehnički delegati su na pregledu posle trke utvrdili da su oba Meklarenova bolida imala zaštitne ploče koje su tanje od devet milimetara, koliko je pravilnikom propisani minimum. Noris je trku završio na drugom mestu, dok je Pjastri bio četvrtoplasirani u Las Vegasu. Vozač Red Bula Maks Ferštapen pobedio je u Las Vegasu, na drugom mestu je posle diskvalifikacija završio Džordž Rasel iz Mercedesa, a treći je bio njegov timski