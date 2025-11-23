Katastrofa Meklarena u Las Vegasu: Lanso Noris i Oskar Pjastri diskvalifikovani posle trke zbog neispravnosti bolida

Dnevnik pre 16 minuta
Katastrofa Meklarena u Las Vegasu: Lanso Noris i Oskar Pjastri diskvalifikovani posle trke zbog neispravnosti bolida

Vozači Meklarena Lando Noris i Oskar Pjastri diskvalifikovani su posle trke za Veliku nagradu Las Vagasa u šampionatu Formule 1 nakon što je utvrđeno da njihovi bolidi nisu u skladu sa tehničkim propisima.

Kako se navodi u saopštenju Formule 1, tehnički delegati su na pregledu posle trke utvrdili da su oba Meklarenova bolida imala zaštitne ploče koje su tanje od devet milimetara, koliko je pravilnikom propisani minimum. Noris je trku završio na drugom mestu, dok je Pjastri bio četvrtoplasirani u Las Vegasu. Vozač Red Bula Maks Ferštapen pobedio je u Las Vegasu, na drugom mestu je posle diskvalifikacija završio Džordž Rasel iz Mercedesa, a treći je bio njegov timski
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Zakomplikovao se šampionat Formule 1 - Noris i Pjastri diskvalifikovani u Vegasu

Zakomplikovao se šampionat Formule 1 - Noris i Pjastri diskvalifikovani u Vegasu

RTS pre 1 sat
Maks ferštepen slavio na velikoj nagradi Las Vegasa u Formuli jedan

Maks ferštepen slavio na velikoj nagradi Las Vegasa u Formuli jedan

Dnevnik pre 31 minuta
Haos u formuli 1! Noris i Pjastri diskvalifikovani sa trke u Las Vegasu! Uradili su ono što nikako ne sme!

Haos u formuli 1! Noris i Pjastri diskvalifikovani sa trke u Las Vegasu! Uradili su ono što nikako ne sme!

Kurir pre 46 minuta
Haos u Vegasu: Noris i Pjastri diskvalifikovani nakon trke u Nevadi

Haos u Vegasu: Noris i Pjastri diskvalifikovani nakon trke u Nevadi

Večernje novosti pre 51 minuta
Noris i Pjastri diskvalifikovani zbog neispravnosti bolida

Noris i Pjastri diskvalifikovani zbog neispravnosti bolida

Politika pre 1 sat
Šok i neverica u Meklarenu, Noris i Pjastri diskvalifikovani, Ferstapen još bliži novoj tituli!

Šok i neverica u Meklarenu, Noris i Pjastri diskvalifikovani, Ferstapen još bliži novoj tituli!

Sportske.net pre 1 sat
Meklarenovi vozači diskvalifikovani u Las Vegasu

Meklarenovi vozači diskvalifikovani u Las Vegasu

Sportski žurnal pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

OskarFormula 1Oskar Pjastri

Sport, najnovije vesti »

Elzan Bibić oborio državni rekord na Beogradskom polumaratonu

Elzan Bibić oborio državni rekord na Beogradskom polumaratonu

RTS pre 17 minuta
Turbulencije u Liverpulu - Slotu teže nego Žocu!

Turbulencije u Liverpulu - Slotu teže nego Žocu!

Sportske.net pre 11 minuta
Luj Viton dolazi u Madrid, tu su i dior, fendi, živanši: Sedmi najbogatiji čovek na svetu preuzima deo Real Madrida!

Luj Viton dolazi u Madrid, tu su i dior, fendi, živanši: Sedmi najbogatiji čovek na svetu preuzima deo Real Madrida!

Hot sport pre 1 minut
NBA liga reagovala zbog Jokića, ovo nije viđeno 55 godina

NBA liga reagovala zbog Jokića, ovo nije viđeno 55 godina

Nova pre 1 minut
VIDEO Fudbal se u Srbiji igra i po snegu, pogledajte kako izgleda teren u Priboju

VIDEO Fudbal se u Srbiji igra i po snegu, pogledajte kako izgleda teren u Priboju

Nova pre 1 minut