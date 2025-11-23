uživo Predsedniči izbori u RS: SNSD proglasio pobedu Siniše Karana, najavljeno obraćanje Dodika u 22 časa

U Republici Srpskoj jutros u 7.00 časova otvorena su birališta za prevremene predsedničke izbore, a zatvorena su u 19.00 časova.

Od subote ujutro na snazi je izborna tišina, koja će trajati do zatvaranja biračkih mesta večeras, kako je saopštila Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine. Kandidati za predsednika Republike Srpske su Siniša Karan iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, kao i Igor Gašević i Slavko Dragičević, koji su