Vlada Srbije sutra o energetskoj situaciji u zemlji, čeka se odgovor SAD

Vlada Srbije održaće sutra sednicu na kojoj će tema biti energetska situacija u zemlji.

Kako je saopšteno iz Vlade, sednica je zakazana za 9 časova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se ranije danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje. On je izjavio da su razmotreni svi aktuelni izazovi i doneti važni zaključci kako bi bili zaštićeni interesi Srbije i obezbeđeno sigurno i pouzdano snabdevanje za građane i privredu Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je posle sastanka da