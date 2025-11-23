Nikola potpuno poludeo nakon drame sa fenjerašem: Najgori tim lige umalo slavio, Crnogorac pobesneo!

Nikola Vučević nije štedeo sebe i saigrače posle nove drame, Bulsi jedva slomili najgori tim lige! Čikago je preživeo još jednu neizvesnu završnicu i savladao Vašington 121:120, nanevši Vizardsima 14. uzastopni poraz i ostavivši ih na katastrofalnom učinku 1–15.

I pored pobede, raspoloženje u redovima Bulsa bilo je daleko od idealnog – najviše zbog brutalno iskrenog Nikole Vučevića. Centar Čikaga završio je meč sa 28 poena i 12 skokova, ali je pred kamerama vrlo otvoreno kritikovao pristup tima. Dok je davao izjavu, pravio je grimasu jer su ga saigrači prekidali, ali je uprkos tome jasno izgovorio: „Nismo pružili otpor, bili smo meki, loši. Probudio nas je tek poslednji period. Drago mi je zbog pobede, ali ovako ne može da