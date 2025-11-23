Nikola potpuno poludeo nakon drame sa fenjerašem: Najgori tim lige umalo slavio, Crnogorac pobesneo!

Hot sport pre 1 sat
Nikola potpuno poludeo nakon drame sa fenjerašem: Najgori tim lige umalo slavio, Crnogorac pobesneo!

Nikola Vučević nije štedeo sebe i saigrače posle nove drame, Bulsi jedva slomili najgori tim lige! Čikago je preživeo još jednu neizvesnu završnicu i savladao Vašington 121:120, nanevši Vizardsima 14. uzastopni poraz i ostavivši ih na katastrofalnom učinku 1–15.

I pored pobede, raspoloženje u redovima Bulsa bilo je daleko od idealnog – najviše zbog brutalno iskrenog Nikole Vučevića. Centar Čikaga završio je meč sa 28 poena i 12 skokova, ali je pred kamerama vrlo otvoreno kritikovao pristup tima. Dok je davao izjavu, pravio je grimasu jer su ga saigrači prekidali, ali je uprkos tome jasno izgovorio: „Nismo pružili otpor, bili smo meki, loši. Probudio nas je tek poslednji period. Drago mi je zbog pobede, ali ovako ne može da
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Jokić: "Ovo nije realna slika Denvera, igranje za Srbiju mi pomaže!"

Jokić: "Ovo nije realna slika Denvera, igranje za Srbiju mi pomaže!"

Sportske.net pre 30 minuta
Jokić: Skor 12-4 ne predstavlja realnu sliku, nismo toliko dobri

Jokić: Skor 12-4 ne predstavlja realnu sliku, nismo toliko dobri

RTS pre 1 sat
VIDEO Jokić ga hvalio kao retko koga, sad potezom na terenu razbesneo sve

VIDEO Jokić ga hvalio kao retko koga, sad potezom na terenu razbesneo sve

Nova pre 1 sat
"Daj, čoveče, skloni se od mene": Vučević ne može da veruje s kakvom decom igra u Čikagu

"Daj, čoveče, skloni se od mene": Vučević ne može da veruje s kakvom decom igra u Čikagu

Mondo pre 1 sat
Jokić: Reprezentacija mi je pomogla da se bolje spremim

Jokić: Reprezentacija mi je pomogla da se bolje spremim

Sportski žurnal pre 1 sat
Vučević stao ispred kamere, pa pobesneo na saigrače! Nisu mu dozvolili da odgovori na pitanje, on se okrenuo ka njima i... O…

Vučević stao ispred kamere, pa pobesneo na saigrače! Nisu mu dozvolili da odgovori na pitanje, on se okrenuo ka njima i... O njegovoj reakciji svi bruje! Video

Kurir pre 1 sat
"Dajte ga na takmičenje u zakucavanjima": Nikola Jokić radi ono što su govorili da neće nikada

"Dajte ga na takmičenje u zakucavanjima": Nikola Jokić radi ono što su govorili da neće nikada

Mondo pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ČikagoVašington

Sport, najnovije vesti »

Dejan Petrović Rendal - Čovek koji stoji iza grba FK Radnički 1923

Dejan Petrović Rendal - Čovek koji stoji iza grba FK Radnički 1923

InfoKG pre 40 minuta
Šok i neverica u Meklarenu, Noris i Pjastri diskvalifikovani, Ferstapen još bliži novoj tituli!

Šok i neverica u Meklarenu, Noris i Pjastri diskvalifikovani, Ferstapen još bliži novoj tituli!

Sportske.net pre 0 minuta
Nedelja puna ritma i derbija u AdmiralBet ABA ligi

Nedelja puna ritma i derbija u AdmiralBet ABA ligi

Sportske.net pre 40 minuta
Saplitanja na prvom koraku, nepotrebni teret i prvi minus ''novog Tumbe'' - Da li samo njegov?

Saplitanja na prvom koraku, nepotrebni teret i prvi minus ''novog Tumbe'' - Da li samo njegov?

Sportske.net pre 10 minuta
Košarka: Spartak večeras dočekuje Cedevitu Olimpiju

Košarka: Spartak večeras dočekuje Cedevitu Olimpiju

Subotica.com pre 25 minuta