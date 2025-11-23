Đedović Handanović o NIS-u: Čekamo odgovor SAD, rezerve nafte pod kontrolom države

N1 Info pre 6 minuta  |  Beta
Đedović Handanović o NIS-u: Čekamo odgovor SAD, rezerve nafte pod kontrolom države

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla da u naredna dva tri dana očekuje odgovor od SAD, ali da su rezerve nafte pod kontrolom države.

Ona se danas sastala sa generalnim direktorom Naftne industrije Srbije Kirilom Tjurdenjevim i članovima Odbora direktora NIS-a. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa generalnim direktorom Naftne industrije Srbije Kirilom Tjurdenjevim i članovima Odbora direktora NIS-a o rezervama nafte i naftnih derivata i statusu Rafinerije nafte Pančevo, saopštilo je resorno ministarstvo. Đedović Handanović je rekla da u naredna dva tri
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Počeo sastanak Vučića sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost: Ishod oko NIS-a u narednih 36 do 48 sati

Počeo sastanak Vučića sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost: Ishod oko NIS-a u narednih 36 do 48 sati

Euronews pre 16 minuta
Počeo sastanak Vučića sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost

Počeo sastanak Vučića sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost

Sputnik pre 6 minuta
Vučić: Nove vesti o NIS-u danas ili sutra uveče ili utorak nešto ranije, videćemo

Vučić: Nove vesti o NIS-u danas ili sutra uveče ili utorak nešto ranije, videćemo

Vreme pre 11 minuta
Počeo hitan sastanak Vučića sa timovima za energetsku stabilnost: Razgovara se o situaciji sa NIS-om

Počeo hitan sastanak Vučića sa timovima za energetsku stabilnost: Razgovara se o situaciji sa NIS-om

Blic pre 17 minuta
Javnost će biti obaveštena u narednih 36 do 48 sati: Vučić najavio nove razgovore o NIS-u

Javnost će biti obaveštena u narednih 36 do 48 sati: Vučić najavio nove razgovore o NIS-u

Mondo pre 36 minuta
Ministarka Đedović Handanović sa generalnim direktorom NIS-a o rezervama nafte

Ministarka Đedović Handanović sa generalnim direktorom NIS-a o rezervama nafte

Novi magazin pre 11 minuta
Počeo hitan sastanak Vučića sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost

Počeo hitan sastanak Vučića sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost

B92 pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Pančevonafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Počeo sastanak Vučića sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost: Ishod oko NIS-a u narednih 36 do 48 sati

Počeo sastanak Vučića sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost: Ishod oko NIS-a u narednih 36 do 48 sati

Euronews pre 16 minuta
Đedović Handanović o NIS-u: Čekamo odgovor SAD, rezerve nafte pod kontrolom države

Đedović Handanović o NIS-u: Čekamo odgovor SAD, rezerve nafte pod kontrolom države

N1 Info pre 6 minuta
Počeo sastanak Vučića sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost

Počeo sastanak Vučića sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost

Sputnik pre 6 minuta
Vučić: Nove vesti o NIS-u danas ili sutra uveče ili utorak nešto ranije, videćemo

Vučić: Nove vesti o NIS-u danas ili sutra uveče ili utorak nešto ranije, videćemo

Vreme pre 11 minuta
Počeo hitan sastanak Vučića sa timovima za energetsku stabilnost: Razgovara se o situaciji sa NIS-om

Počeo hitan sastanak Vučića sa timovima za energetsku stabilnost: Razgovara se o situaciji sa NIS-om

Blic pre 17 minuta