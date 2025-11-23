Marko Rubio stigao u Švajcarsku na pregovore o okončanju rata u Ukrajini

Američki državni sekretar Marko Rubio stigao je jutros u Ženevu gde bi zvaničnici te zemlje, Ukrajine i još nekoliko evropskih država trebalo da razgovaraju o planu predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa za okončanje rata Rusije i Ukrajine.

Rubio je u Ženevu stigao oko 8.30 časova, a njemu bi trebalo da se pridruži i Trampov diplomatski izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff), tvrde američki zvaničnici. Kijev uoči pregovora sumnja da će biti primoran na kapitulaciju pred Moskvom i ustupanje određenih teritorija, dok Tramp nudi bezbednosne garancije Ukrajini kako bi se sprečili dalji ruski napadi. Trampov plan uključuje nekoliko važnih ruskih zahteva, poput onih da Ukrajina ustupi delove svoje