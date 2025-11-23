Realnost koju često emocije umeju da prikriju

Studentski pokret, kao nosilac najveće podrške opozicionog građanstva (ujedno i odgovornosti) ne uspeva da artikuliše i upogoni ogromnu energiju „malih“ ljudi koji nisu spremni da izađu iz svoje zone komfora

Nakon obeležavanja godinu dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu, ponovo se nečujno ali veoma glasno postavlja pitanje – šta dalje? Dani uoči godišnjice i sam dan protekli su dostojanstveno i emotivno kako i treba. Ako se slažemo da komemorativni skupovi nisu mesto političke borbe prirodno je zapitati se kako nastaviti, imajući u vidu da osnovni zahtevi protivnika vlasti (studenata, opozicije, građana) nisu ispunjeni, dok traženih parlamentarnih izbora neće biti u