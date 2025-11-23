Realnost koju često emocije umeju da prikriju

Radar pre 59 minuta  |  Milan Tavčar
Realnost koju često emocije umeju da prikriju

Studentski pokret, kao nosilac najveće podrške opozicionog građanstva (ujedno i odgovornosti) ne uspeva da artikuliše i upogoni ogromnu energiju „malih“ ljudi koji nisu spremni da izađu iz svoje zone komfora

Nakon obeležavanja godinu dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu, ponovo se nečujno ali veoma glasno postavlja pitanje – šta dalje? Dani uoči godišnjice i sam dan protekli su dostojanstveno i emotivno kako i treba. Ako se slažemo da komemorativni skupovi nisu mesto političke borbe prirodno je zapitati se kako nastaviti, imajući u vidu da osnovni zahtevi protivnika vlasti (studenata, opozicije, građana) nisu ispunjeni, dok traženih parlamentarnih izbora neće biti u
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Ejdus: Pre godinu dana Pro-glas pozvao građane na akciju -Zastani Srbijo

Ejdus: Pre godinu dana Pro-glas pozvao građane na akciju -Zastani Srbijo

Danas pre 3 sata
Ciklus se završava kako je i počeo: Posle 9 meseci krize, Kosovo opet ide na izbore: Datum nije slučajan, pat pozicija se…

Ciklus se završava kako je i počeo: Posle 9 meseci krize, Kosovo opet ide na izbore: Datum nije slučajan, pat pozicija se preliva i na 2026. godinu? (video)

Blic pre 1 dan
Vučić i Dodik sastali se u Beogradu, razgovarali "o regionalnoj stabilnosti"

Vučić i Dodik sastali se u Beogradu, razgovarali "o regionalnoj stabilnosti"

Slobodna Evropa pre 1 dan
Ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Bela Balint, u zvaničnoj poseti UAE

Ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Bela Balint, u zvaničnoj poseti UAE

Euronews pre 1 sat
Ministar Balint u zvaničnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Ministar Balint u zvaničnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima

RTV pre 3 sata
Novih 300 miliona iz budžeta „kapnulo“ je firmi u kojoj je bio SNS kol centar

Novih 300 miliona iz budžeta „kapnulo“ je firmi u kojoj je bio SNS kol centar

Nova pre 3 sata
Pokret Kreni-Promeni vratio nalog na društvenoj mreži Instagram

Pokret Kreni-Promeni vratio nalog na društvenoj mreži Instagram

Novi magazin pre 8 sati

Ključne reči

Parlamentarni izboriNovi SadIzbori

Politika, najnovije vesti »

Nabaci mi na volej

Nabaci mi na volej

Radar pre 59 minuta
Realnost koju često emocije umeju da prikriju

Realnost koju često emocije umeju da prikriju

Radar pre 59 minuta
Đurić sa američkim kongresmenima: Srbija je posvećena proširivanju dijaloga sa SAD

Đurić sa američkim kongresmenima: Srbija je posvećena proširivanju dijaloga sa SAD

Blic pre 2 sata
Irena Joveva: Kosovo ima prepreke ka EU, ali one nisu nepremostive

Irena Joveva: Kosovo ima prepreke ka EU, ali one nisu nepremostive

Danas pre 2 sata
Zrenjaninska opozicija: Jedan od naših sugrađana stradao ispod nadstrešnice, a nagradu Grada dali Maji Gojković

Zrenjaninska opozicija: Jedan od naših sugrađana stradao ispod nadstrešnice, a nagradu Grada dali Maji Gojković

Danas pre 3 sata